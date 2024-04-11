В Москве эвакуировали здание РУДН

В Москве экстренно эвакуировали студентов из здания Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным журналистов, в здании сработала сигнализация, после чего учащихся попросили покинуть помещение. На место происшествия приехали специалисты МЧС и полицейские. Позднее стало известно, что в вузе проходили плановые учения.

1 апреля в Москве объявляли эвакуацию с Курского вокзала. Здание начали проверять после сообщения о минировании, территорию оцепили.

По словам очевидцев, всех посетителей просили покинуть здание вокзала, были включены громкоговорители.

Как рассказали в пресс-службе Московской железной дороги, был организован проход пассажиров на платформы в обход вокзала, через третий тоннель. На движение поездов ситуация никак не повлияла.

Ранее в Домодедово пассажиров самолета пришлось эвакуировать из-за сообщений о бомбе.