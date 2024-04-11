В Петербурге задержали 12 раз судимого мужчину за нападение с зажигалкой-гранатой в ТЦ

В Петербурге полицейские задержали 12 раз судимого подозреваемого в нападении с зажигалкой-гранатой в ТЦ. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 6 апреля в торговом центре на Бульваре Новаторов. Злоумышленник похитил флакон с духами в одном из павильонов, а затем, демонстрируя похожий на гранату предмет, потребовал у сотрудника отдать ему выручку. После отказа продавца отдавать ему деньги преступник скрылся.

Работники торгового центра обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и задержали его на проспекте Маршала Жукова. Им оказался ранее судимый 12 раз по статьям о грабеже и краже 48-летний местный житель.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Установлено, что злоумышленник во время совершения преступления угрожал продавцу зажигалкой, которая внешне похожа на гранату.

Ранее россиянин предъявил гранату вместо скидочной карты на кассе и получил визит в участок.