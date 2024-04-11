В Оренбуржье эвакуировали более 100 животных из зон подтопления

Более 100 собак и кошек перевезли из зоны подтопления в Оренбургской области в приют «Кошкин дом «Филимоша» в стлоице региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора приюта и благотворительного фонда «Сердца в унисон» Юлию Бабенко.

«Приют эвакуирует к себе животных из зоны паводка, целыми приютами к нам приезжают животные. <...> За последние дни поступило более 100 животных», – подчеркнула Бабенко.

Отмечается, что некоторые животные попали в приют с переохлаждением после спасения из воды.

По словам Бабенко, сейчас в приюте размещены более 350 животных. Для обеспечения новых мест в приюте устанавливают дополнительные вольеры и перегородки.

Сообщалось, что за минувшие сутки из зон подтопления в Оренбурге эвакуировали около 400 человек.

11 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что уровень воды в Урале приближается к отметке 11 метров.

Ранее сообщалось, что в затопленном Орске священники пытаются спасти иконы.