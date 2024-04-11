Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Оренбуржье эвакуировали более 100 животных из зон подтопления

Директор приюта: более 100 животных эвакуировали из зон подтопления в Оренбуржье

close
100%
РЕН ТВ/Telegram

Более 100 собак и кошек перевезли из зоны подтопления в Оренбургской области в приют «Кошкин дом «Филимоша» в стлоице региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора приюта и благотворительного фонда «Сердца в унисон» Юлию Бабенко.

«Приют эвакуирует к себе животных из зоны паводка, целыми приютами к нам приезжают животные. <...> За последние дни поступило более 100 животных», – подчеркнула Бабенко.

Отмечается, что некоторые животные попали в приют с переохлаждением после спасения из воды.

По словам Бабенко, сейчас в приюте размещены более 350 животных. Для обеспечения новых мест в приюте устанавливают дополнительные вольеры и перегородки.

Сообщалось, что за минувшие сутки из зон подтопления в Оренбурге эвакуировали около 400 человек.

11 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что уровень воды в Урале приближается к отметке 11 метров.

Ранее сообщалось, что в затопленном Орске священники пытаются спасти иконы.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами