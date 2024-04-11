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На Украине заявили об атаке на два хранилища с газом

Украинский «Нафтогаз» сообщил о повреждении двух газохранилищ в результате атаки

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Максим Блинов/РИА Новости

На Украине ликвидируют последствия удара по двум подземным газохранилищам. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании «Нафтогаз».

По словам представителей предприятия, хранилища, которые были атакованы утром 11 апреля, продолжают функционировать, несмотря на повреждения. Местонахождения объектов компания не раскрыла.

В ночь на четверг в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и ряде других областей Украины были выявлены повреждения в результате ударов. По данным газеты «Бабель», в Харькове и области зафиксировали как минимум 10 ударов по критической инфраструктуре. Во Львовской области на город Стрый пришлось восемь ракетных ударов. Помимо того, взрывы раздавались в Ивано-Франковской и Волынской областях республики.

В Киевской области удар полностью уничтожил Трипольскую ТЭС. Произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии продолжаются работы по локализации огня.

Ранее стало известно об ударе по украинскому городу Бурштын.

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