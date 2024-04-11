Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвич обманул знакомых, предложив инвестировать, на 34 млн рублей

В Москве мошенник обманул знакомых на 34 млн рублей, предложив инвестировать

close
100%
МВД РФ по г. Москве

В Москве правоохранительные органы раскрыли схему мошенничества, по которой злоумышленник украл более 34 млн рублей. По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний мужчина. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительным данным, мошенник действовал с 2021 года. Он изучил информацию об инвестировании, а затем сообщил семье и знакомым, что работает в инвестиционном фонде и может вкладывать деньги под высокий процент в «закрытые прибыльные проекты». В итоге доверчивые граждане передали ему сбережения на сумму более 34 млн рублей.

«Его привел ко мне мой друг. Сказал, что знает человека с детства, и все его семью. Я доверился. Первый договор прошел, как по маслу. Это был «прикорм». Поскольку все было хорошо, заключил еще два договора на семь и девять миллионов, которые мне так и не вернулись», — рассказал потерпевший.

По предварительным данным, аферист мог обмануть более 30 человек.

Ранее обманывавших пенсионеров лжегазовщиков задержали в Волгоградской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами