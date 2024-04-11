Москвич обманул знакомых, предложив инвестировать, на 34 млн рублей

В Москве правоохранительные органы раскрыли схему мошенничества, по которой злоумышленник украл более 34 млн рублей. По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний мужчина. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительным данным, мошенник действовал с 2021 года. Он изучил информацию об инвестировании, а затем сообщил семье и знакомым, что работает в инвестиционном фонде и может вкладывать деньги под высокий процент в «закрытые прибыльные проекты». В итоге доверчивые граждане передали ему сбережения на сумму более 34 млн рублей.

«Его привел ко мне мой друг. Сказал, что знает человека с детства, и все его семью. Я доверился. Первый договор прошел, как по маслу. Это был «прикорм». Поскольку все было хорошо, заключил еще два договора на семь и девять миллионов, которые мне так и не вернулись», — рассказал потерпевший.

По предварительным данным, аферист мог обмануть более 30 человек.

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