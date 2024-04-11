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Названа безопасная суточная доза сахара для взрослых

Врач Тананакина: в день можно съедать не более шести чайных ложек сахара

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Суточная доза сахара для взрослого человека не должна превышать шесть чайных ложек. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. Она предупредила, что передозировка сахара повышает риск ожирения.

«Также при передозировке существует риск развития диабета 2-го типа, кардиоваскулярных заболеваний, проблем с зубами и других осложнений со здоровьем. Рекомендуется выбирать напитки и продукты, содержащие минимальное количество добавленного сахара», — отметила врач.

До этого Тананакина рассказала, сколько меда можно съедать в день взрослому человеку. Суточная доза этого продукта, по ее словам, — одна-две столовые ложки.

При этом она отметила, что несмотря на содержание сахара, мед обладает целым рядом полезных свойств. Это лакомство содержит витамины, минералы и антиоксиданты, которые благотворно влияют на организм. Кроме того, мед имеет антибактериальные и противовоспалительные свойства, рассказала специалист.

Ранее врач назвал безопасную дозу шоколада.

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