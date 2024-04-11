В России призвали уменьшить порции школьных обедов

В России необходимо создать систему заказа школьных обедов, а также предусмотреть возможность уменьшения порций для учащихся младших классов, считает гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его мнению, это позволит значительно снизить количество пищевых отходов.

Школьники должны иметь возможность выбора одной из двух порций обеда, одна из которых будет меньше, считает Буцаев.

«Прежде всего, это будет актуально для младших классов, для которых размеры порций представляются избыточными, и большое количество еды в итоге выбрасывается», — цитирует гендиректора РЭО телеканал «360».

Возможность предварительного заказа горячих блюд тоже поможет сократить количество пищевых отходов, считает эксперт. Подобный подход позволяет составить рацион ребенка на основе его предпочтений. Эта система уже действует в Москве – по мнению Буцаева, ее нужно распространить на все регионы.

Концепция РЭО по минимизации образования отходов в России также включает в себя сокращение объемов просрочки, шеринг среди жителей, а также внедрение навыков ремонта тех или иных вещей на уроках труда в школах.

Концепцию РЭО, которую впервые представили в марте, планируется утвердить Правительством до конца года. После этого на ее основе разработают дорожную карту с конкретными действиями и сроками их выполнения.

Напомним, российских сенаторов призывали периодически обедать в школьных столовых и встречаться с родителями учащихся, чтобы контролировать качество еды.

В одном из российских регионов ранее начали делать сырье для стройматериалов из отходов.