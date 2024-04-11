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СК завел дело по факту нападения на силовиков в Нальчике

Следком завел дело о посягательстве на жизнь силовиков после стрельбы в Нальчике

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СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) после нападения на сотрудников ФСБ в садовом товариществе «Насып» в Нальчике. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления СК.

Дела также завели по статьям о незаконном приобретении, хранении и ношении группой лиц оружия и взрывных устройств. На месте стрельбы в Нальчике нашли несколько автоматов, патронов к ним, и гранат.

11 апреля около 04:00 сотрудники ФСБ блокировали двух подозреваемых в терроризме в садовом товариществе «Насып». В ответ на требование сдаться предполагаемые боевики открыли огонь по правоохранителям, после чего были ликвидированы.

В районе обнаружения предполагаемых террористов вводили режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее ФСБ сообщило о задержании сотрудников нелегального кол-центра.

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