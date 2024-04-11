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Россиянам рассказали, как защититься от укуса змеи на природе

Биолог Абизов: крепкая обувь с высоким голенищем защитит от змей на природе

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Pixabay

Россиянам важно надевать крепкую обувь с высоким голенищем при выезде на природу, чтобы обезопасить себя при встрече со змеями. Об этом Pravda.Ru рассказал член-корреспондент РАЕН, биолог Евгений Абизов.

«Достаточно будет либо кирзового, либо резинового сапога. Не пенка, а именно толстая резина. Незащищенные части тела должны быть защищены. <...> И внимательно смотреть под ноги. Так-то они убегают от человека, то есть отползают. Но большинство укусов происходит именно из-за невнимательности: наступил на хвост, от боли реакция — и моментальный укус», — уточнил эксперт.

В случае получения укуса лучше всего поехать в больницу и не пытаться удалить яд из раны самостоятельно, подчеркнул Абизов. По его словам, в лечебных учреждениях должна быть антитоксичная сыворотка, которая поможет пострадавшему.

Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева до этого говорила, что плотная одежда и ботинки из кожи или резины помогут защитить ребенка от укусов змей при походе в лес. Она предупредила, что в лесах Подмосковья часто встречается гадюка, укус которой при неоказании помощи или неправильном лечении может привести к трагическим последствиям.

Ранее россиянам назвали самые опасные действия при укусе змеи.

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