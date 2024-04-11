В Оренбургскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков

Глава министерства чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

«Самолет МЧС России приземлился в Оренбурге», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, в Оренбурге уровень воды за сутки увеличился. В целях ликвидации последствий паводка и защиты жилых домов от подтопления развернуты водоналивные дамбы. В Орске за прошедшие сутки уровень воды снизился на 44 см. Вода ушла более чем из 800 домов. На освободившихся от затопления территориях ведутся аварийно-восстановительные работы.

В общей сложности от воды в регионе освободились 1 900 жилых домов и свыше 2 300 приусадебных участков.

«Сотрудники МЧС <...> оказывают всестороннюю помощь населению», — говорится в сообщении.

Оренбург затапливает все больше. Уровень воды в городской реке Урал достиг 10 м (опасным считается порог в 930 см). Это выше, чем в городе Орске той же области, где прорвало дамбу. Подробнее — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.