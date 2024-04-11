Неадекватный петербуржец домогался елки на улице и попал в больницу

В Петербурге неадекватный 30-летний мужчина домогался елки на улице и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Дыбенко. Прохожие заметили мужчину, испытывающего крайнее неравнодушие к одиноко стоящей у тротуара елке — он домогался дерева. Отмечается, что свидетельницей его действий также стала семилетняя девочка.

Сотрудники полиции совместно с врачами усадили его в автомобиль скорой помощи. Мужчину доставили в отделение токсикологии.

Сообщается, что медики диагностировали у пациента сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также травмы груди и живота. Кроме того, мужчина получил отравление психотропными веществами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

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