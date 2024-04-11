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Власти Оренбурга заявили, что уровень воды в Урале приближается к отметке 11 метров

Мэр Салмин: уровень воды в Урале приближается к 11 метрам

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Максим Богодвид/РИА Новости

Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил в своем Telegram-канале, что уровень воды в Урале приближается к отметке 11 метров.

«Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к 11 метрам. Самая напряженная ситуация сейчас складывается у многоквартирных домов Гранд-парка. <...> Критических отметок пока нет, но вода близко подошла и к ЖК Дубки», — поделился Салмин.

Мэр добавил, что всю ночь у жилого комплекса работала техника, МЧС РФ планирует установить там водоналивную дамбу.

Он пояснил, что новых затопленных территорий нет, но вода захватывает новые строения там, куда она уже пришла. Ситуация по-прежнему остается сложной.

До этого глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, где ситуация с паводком остается сложной. Он намерен проверить исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий паводка, оказанию помощи пострадавшим жителям и в целом оценить сложившуюся ситуацию.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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