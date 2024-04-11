В Петербурге мужчина осквернил Георгиевскую ленту и стал фигурантом дела

Правоохранители посетили жителя Пушкина после его комментария в соцсетях. Об этом сообщает «Фонтанка».

По версии правоохранителей, со своей страницы во «ВКонтакте» петербуржец разметил текст и два изображения, где демонстрировалась нацистская символика и осквернялась Георгиевская лента. Как полагают специалисты, 46-летний мужчина выразил неуважение защитникам Отечества.

В отношении россиянина возбудили дело по статье о реабилитации нацизма. У него изъяли компьютер и мобильные телефоны. На данный момент мужчина задержан и беседует с правоохранителями.

До этого в Петербурге гражданина Таджикистана арестовали в рамках дела по статье об оправдании терроризма. Мужчина опубликовал в социальных сетях комментарий, который расценили как поддержку группы людей, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», в котором пострадали более 300 человек.

Ранее в Петербурге гражданина Украины арестовали за националистические лозунги.