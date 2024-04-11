Стало известно, когда сотрудника могут привлечь к работе в выходные

Сотрудника, согласно общим правилам, могут привлечь к работе в выходной день только после его письменного согласия. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

В этом случае отказ от выхода на работу в выходной не будет считаться дисциплинарным нарушением и не повлечет никаких последствий.

«Когда на работника оказывают давление и вынуждают его выйти на работу, даже если он не согласен, можно обратиться в профсоюзную организацию, если она есть в компании, прокуратуру и государственную инспекцию труда», — отметила эксперт.

При этом в экстренных ситуациях, когда помощь работника нужна для устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия, его могут вызвать на работу и без согласия, заключила Захаренкова.

В марте Валентина Захаренкова говорила, что сотрудникам, которые работают в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов), должны выплачивать компенсацию в повышенном размере — не менее 20% часовой тарифной ставки или оклада, рассчитанного за час работы.

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