Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда сотрудника могут привлечь к работе в выходные

Эксперт МФП Захаренкова: согласие сотрудника требуется для его работы в выходной

close
100%
Depositphotos

Сотрудника, согласно общим правилам, могут привлечь к работе в выходной день только после его письменного согласия. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

В этом случае отказ от выхода на работу в выходной не будет считаться дисциплинарным нарушением и не повлечет никаких последствий.

«Когда на работника оказывают давление и вынуждают его выйти на работу, даже если он не согласен, можно обратиться в профсоюзную организацию, если она есть в компании, прокуратуру и государственную инспекцию труда», — отметила эксперт.

При этом в экстренных ситуациях, когда помощь работника нужна для устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия, его могут вызвать на работу и без согласия, заключила Захаренкова.

В марте Валентина Захаренкова говорила, что сотрудникам, которые работают в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов), должны выплачивать компенсацию в повышенном размере — не менее 20% часовой тарифной ставки или оклада, рассчитанного за час работы.

Ранее россиянам объяснили, можно ли не отвечать на рабочие звонки в выходные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами