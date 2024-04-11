Диетологи рассказали, как питание влияет на продолжительность жизни

Питание во многом определяет здоровье человека, однако это лишь один из многочисленных факторов, поэтому продлить жизнь благодаря определенному рациону невозможно, считает доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. Она назвала мифом утверждение о том, что те или иные способы питаться — это залог долголетия, подчеркнув, что более важную роль в этом вопросе играют генетика и образ жизни.

Гены определяют продолжительность жизни до 35 лет — далее люди могут самостоятельно на них влиять, отметила врач.

«После тридцатипятилетнего возраста экспрессия генов поддерживается только благодаря тому образу жизни, которым мы воздействуем на их работу. И поэтому даже хиленькие гены мы можем сделать сильной составляющей нашего организма», — цитирует Королеву Общественная Служба Новостей.

При желании продлить жизнь нужно учитывать, что этот показатель, помимо питания, объединяет в себе такие факторы, как окружающая среда, физическая активность, хороший сон, отсутствие стресса и качественное общение с людьми, отметила врач. Продуктов питания, которые сами по себе могут продлить жизнь, просто не существует, подчеркнула она.

Нормализация питания подразумевает выбор натуральных продуктов, которые минимально подвергались обработке. Врач посоветовала отказаться от рафинированных продуктов с глютеном, жиром, солью и сахаром, а также большим количеством добавок. В целом лучше исключить из рациона продукты, созданные промышленным способом, подчеркнула Королева.

Также диетолог порекомендовала включить в рацион сезонные продукты — овощи и фрукты, растущие в регионе проживания человека.

Напомним, в России, по данным премьер-министра Михаила Мишустина, продолжительность жизни по итогам 2023 года достигла почти 73,5 лет, этот показатель превысил доковидные значения.

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