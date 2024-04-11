За сутки в Оренбурге эвакуировали почти 400 человек

Власти Оренбурга рассказали о ситуации с паводком по состоянию на 9 часов утра 11 апреля. Положение дело остается непростым, сообщает Telegram-канал администрации города «Оренбург. Официально».

За стуки спасатели эвакуировали еще 393 человек, включая 26 детей. Общее количество эвакуированных жителей составило 1258 человек, из них 127 детей.

В настоящее время в Оренбурге затоплены паводковыми водами 2326 домовладений и 3968 приусадебных участков. За сутки их количество выросло на 416 и 1576 соответственно.

В пунктах временного размещения в ДК «Орбита» и в школе №11 на ул. Авиационной находятся 92 человека, в том числе 33 ребенка. Местные власти готовят еще три аналогичных точки приема пострадавших жителей.

В поселке Кузнечном, микрорайоне Заречный, на некоторых улицах поселка им. Куйбышева и в 25 садовых товариществах отключено газоснабжение. В 64 СНТ отключена подача электроэнергии.

11 апреля МЧС доставило в Оренбургскую область 35 тонн гуманитарной помощи.

Для оценки ситуации в Оренбург вылетел глава МЧС России Александр Куренков.

Ранее стало известно, что уровень реки Урал в Оренбурге побил рекорд за всю историю наблюдений.