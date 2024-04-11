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В Екатеринбурге толпа иностранцев пыталась сбежать от рейдов МВД и попала на видео

В Екатеринбурге десятки иностранцев пытались сбежать с рынка во время проверки

Иностранцы попытались сбежать от правоохранителей, которые приехали на рейд. Об этом сообщает Telegram-канал «Безумный Екб».

Инцидент произошел на территории рынка «Таганский ряд». На кадрах заметно, как десятки иностранцев покидают торговые ряды. Большинство из них идут, некоторые ускоряют шаг и перепрыгивают через ограждения, чтобы быстрее скрыться с места.

В комментарии для kp.ru представители пресс-службы МВД региона сообщили, что визит правоохранителей был плановым мероприятием по профилактике нарушений миграционного законодательства. Полицейские проверяли у иностранцев и недавно вступивших в гражданство россиян документы. О том, сколько человек задержали, не сообщается.

Крупные рейды полиция также недавно проводила в Москве. Сотрудники МВД проверили более десяти тысяч объектов, среди которых – места общепита и стройки. Всего было выявлено более шести тысяч нарушений. Депортировать планируют более 800 иностранцев.

Ранее Госдума в первом чтении приняла проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов.

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