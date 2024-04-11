Пожару на складе в Чите присвоен высший ранг

Пожару в складском помещении в Чите присвоен высший ранг. Об этом сообщает Telegram-канал «Babr Mash».

По данным МЧС Забайкалья, с места пожара эвакуировали 10 человек. Площадь возгорания составляет 800 кв. м. По предварительной версии, в гаражах складского помещения взорвались газовые баллоны, после чего пламя распространилось мгновенно. Причина возгорания пока не установлена. На место тушения пожара прибыл пожарный поезд.

«Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой. Из здания пожарные эвакуировали порядка 20 газовых баллонов. К ликвидации пожара привлечено 89 человек и 18 единиц техники», — говорится в сообщении.

До этого МЧС РФ сообщало, что в складском здании в Ижевске произошел пожар на площади в 1000 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило по адресу: улица Пойма, 49, город Ижевск.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.