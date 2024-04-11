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Глава Оренбургской области пообещал возвести в Орске новую дамбу

Губернатор Паслер пообещал выделить деньги на проект новой дамбы в Орске

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РИА Новости

В Орске появится новая дамба, при разработке проекта которой учтут недостатки предыдущей конструкции. Об этом журналистам рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, его цитирует РИА Новости.

«Обязательно выделим деньги для экспертизы, хотя мне и так все понятно, я там все ногами обошел, и второе, конечно, для изготовления проекта полноценного [новой дамбы]», — заявил глава региона.

По словам Паслера, власти проследят за тем, чтобы в этот раз была возведена дамба, «какая она должна была быть, по сути, изначально», чтобы местные жители были уверены в том, что им больше не придется покидать дома.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была несколько дней. Из города эвакуировали людей. Вода затопила несколько тысяч зданий и домовладений.

11 апреля Паслер заявил о стабилизации ситуации с паводком в Орске.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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