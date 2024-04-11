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В Благовещенске приостановили работу кафе после заражения людей

Роспотребнадзор: в Благовещенске закрыли кафе из-за сальмонеллеза у клиентов

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Pixabay

Деятельность узбекского кафе приостановили на 90 дней в Благовещенске после заражения семи человек сальмонеллезом. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Отмечается, что все пострадавшие — граждане иностранного государства, они были доставлены в больницу с симптомами кишечной инфекции.

«11 апреля решением суда точку общественного питания закрыли на 90 суток», — говорится в сообщении ведомства.

После госпитализации пациентов было начато эпидемиологическое расследование. Специалисты проверили еду, воду, обследовали сотрудников заведения и в итоге обнаружили многочисленные грубые нарушения, которые могли привести к появлению сальмонеллеза.

По данным Благовещенского городского суда, речь идет о кафе «Тимур». Местная фирма заказывала доставку из этого заведения. В суде владелец кафе признал свою вину, раскаялся и заявил, что уже устраняет нарушения. Работа кафе будет приостановлена по 7 июля.

В марте сообщалось, что жительница Волгограда попала в больницу с сальмонеллезом после того, как попробовала роллы в местном суши-баре. Заведение согласилось выплатить 70 тысяч рублей пострадавшей клиентке.

Ранее ученые нашли «ахиллесову пяту» у устойчивой к антибиотикам сальмонеллы.

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