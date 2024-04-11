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Уровень воды в реке Тобол в Курганской области достиг 10 метров

Губернатор Шумков: уровень воды в Тоболе составил 10 метров

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что уровень реки Тобол достиг 10 метров. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По словам Шумкова, уровень реки Тобол в селе Звериноголовском ночью 11 апреля составил ровно 10 метров. Губернатор подчеркнул, что этот показатель на 1 м и 10 см выше отметки, при которой могут наступить неблагоприятные явления. Высокая вода продолжает последовательно двигаться по течению реки Тобол на Курган.

До этого сообщалось, что в Курганской области подтопило свыше 180 жилых домов и не менее 280 приусадебных участков.

С 11 по 15 апреля правительство Курганской области ввело запрет на розничную продажу алкоголя на территории возможного подтопления в регионе.

9 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что Курган начнет затапливать с 11 апреля из-за прихода большой воды.

Ранее в Кургане зазвучала сирена, напоминая жителям о необходимости эвакуации из-за паводка.

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