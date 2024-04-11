Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет МЧС России доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область

МЧС доставило самолетом водоналивные дамбы в Тюменскую область

close
100%
РИА «Новости»

Самолет МЧС РФ доставил в Тюменскую область водоналивные дамбы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Глава МЧС Александр Куренков для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья поручил отправить в Тюменскую область четыре километра быстровозводимых дамб. Они позволяют с минимальными затратами и в самые короткие сроки организовать надежную инженерную защиту жизненно важных объектов от затопления.

Дамбы были доставлены в Тюменскую область при помощи транспортного самолета Ил-76.

До этого МЧС самолетом доставило 35 тонн гуманитарной помощи в Оренбургскую область.

10 апреля сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений.

Ранее сообщалось, что восстановительные работы в Оренбуржье идут круглосуточно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами