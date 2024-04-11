Самолет МЧС России доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область

Самолет МЧС РФ доставил в Тюменскую область водоналивные дамбы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Глава МЧС Александр Куренков для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья поручил отправить в Тюменскую область четыре километра быстровозводимых дамб. Они позволяют с минимальными затратами и в самые короткие сроки организовать надежную инженерную защиту жизненно важных объектов от затопления.

Дамбы были доставлены в Тюменскую область при помощи транспортного самолета Ил-76.

До этого МЧС самолетом доставило 35 тонн гуманитарной помощи в Оренбургскую область.

10 апреля сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений.

Ранее сообщалось, что восстановительные работы в Оренбуржье идут круглосуточно.