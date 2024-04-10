В Оренбурге рассказали, сколько домов покинула вода из разлившегося Урала

За прошедшие сутки, 10 апреля, вода ушла из 630 жилых домов и 706 приусадебных участков Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«За сутки в Оренбургской области от воды освободилось 630 жилых домов и 706 приусадебных участков в 11 населенных пунктах 7 муниципальных образований», — сообщили в правительстве области.

Тем не менее, на данный момент затопленными остаются более 12 тыс. жилых домов, 14 тыс. приусадебных участков в 85 населенных пунктах и 34 СНТ.

До этого мэр города Сергей Салмин заявил, что в Оренбурге, несмотря на масштабные подтопления районов города, не будет отключения воды.

В Оренбуржье из-за паводка вода затапливает все больше домов. Всего залило уже больше 10 тыс. зданий, эвакуированы более 6 тыс. человек. В Оренбурге включили сирену тревоги, уровень воды в городских реках стремительно приближается к критическому. Депутат Госдумы от региона Нина Останина рассказала «Газете.Ru», что люди не могут дозвониться по телефонам, которые власти предоставили для связи, а чиновники «не научились вступать в диалог»».

Ранее оренбуржцам назвали сумму компенсации на ремонт поврежденных паводком помещений.