Женщина воссоединилась с семьей спустя 52 года после похищения

Жительница Колумбии нашла своих родных спустя полвека, ее похитили из родного города в четыре года, воссоединиться с семьей помогли соцсети. Об этом сообщает Mirror.

Ауре Герреро Леон было четыре года, когда ее похитили с улицы в городе Богота, злоумышленники не стали требовать от семьи выкуп, они вывези ребенка в другой регион и бросили на улице. Девочку удочерила семья, которое долгое время искала ее настоящих родителей, но не нашла.

Много лет похищенную разыскивали мать и отец, когда их не стало, за поиски взялся младший брат колумбийки. В одной из социальных сетей он заметил фото женщины, поразительно похожей на его мать, между ними завязалась переписка, брат и сестра восстановили утраченную связь и решили воссоединиться.

56-летняя женщина приехала в Боготу, там она впервые увидела своих племянников и других родственников.

«Этот год будет невероятно особенным, потому что Аура здесь, и мы снова вместе», — отметил разыскавший пропавшую сестру мужчина.

Ранее родственники похитили подростка и два месяца морили его голодом.