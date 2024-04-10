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Уровень реки Урал в Оренбурге назвали рекордным за всю историю наблюдений

Уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.

«В Оренбурге уровень Урала рекордный за всю историю наблюдений и продолжает прибавлять», — отметили в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что оперативные службы «несут круглосуточное дежурство».

Ранее ЕДДС города уточнили, что уровень реки Урал в среду, 10 апреля, вырос до 10,22 метра.

До этого ситуации с паводком в Оренбургской области присвоили статус ЧС федерального масштаба по предложению главы МЧС.

Президент Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за порядком, особенно в двух последних регионах. В Гидрометцентре заявили об ожидании проблем с половодьем в более чем 30 краях и областях России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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