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Адвокат Ассанжа приветствовал рассмотрение Байденом возможность закрытия дела

Адвокат Поллак приветствовал заявление Байдена о возможном закрытии дела Ассанжа

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Henry Nicholls/Reuters

Адвокат Джулиана Ассанжа Барри Поллак приветствовал заверения главы Белого дома Джо Байдена о рассмотрении просьбы Австралии закрыть дело против основателя WikiLeaks. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обнадеживает, что президент Байден подтвердил, что США рассматривают возможность прекращения дела против Джулиана Ассанжа», — отметил юрист.

Поллак подчеркнул, что пришло время покончить с этим делом и позволить Ассанжу вернуться в Австралию. Адвокат обратил внимание, что преследование Ассанжа за публикацию правдивой информации не должно было начинаться.

В среду, 10 апреля, стало известно, что Вашингтон рассматривает просьбу австралийских властей прекратить судебное преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявил Джо Байден на церемонии, посвященной официальному визиту премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

В конце марта Высокий суд Великобритании разрешил основателю WikiLeaks вновь оспорить решение о его экстрадиции в США.

Ранее в МИД России назвали ситуацию с Ассанжем позором западной демократии.

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