Йеменские хуситы нанесли удары по судам в Аденском заливе

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары по четырем плавсредствам в акватории Аденского залива. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного представителя хуситов Яхья Сариа.

По его словам, беспилотниками и противокорабельными ракетами атаковал суда Darwin и Gina компании Mediterranean Shipping Company, а также судно Yorktown компании Maersk. Под удар попал и американский корабль.

В воскресенье, 7 апреля, хуситы сообщили о пяти операциях против судов трех стран. Сария уточнил, что это плавсредства США, Израиля и Великобритании.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

Ранее в Британии оправдали удары Запада по хуситам.