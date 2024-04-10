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Флот в Севастополе начал противодиверсионные учения

Развожаев: учения противоподводной диверсионной обороны проводятся в Севастополе

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Владимир Песня/РИА Новости

Учения противоподводной диверсионной обороны стартовали в Севастопольской и в Стрелецкой бухтах. Об этом сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«<…> на Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение. — прим. ред.)», — написал Развожаев.

Губернатор уточнил, что военные моряки будут использовать стрелковое оружие. Глава города-героя отметил, что в Севастополе все спокойно.

До этого Развожаев уже анонсировал проведение в районе порта Севастополя противодиверсионных учений сил российского флота.

В ночь на вторник, 9 апреля, над морской акваторией в Севастополе была активирована система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели. В результате стрельбы уничтожили цель, городские объекты инфраструктуры остались невредимыми.

Ранее в Севастополе объявляли воздушную тревогу.

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