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Суд признал законным арест еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Суд признал законным арест Диловара Исломова по делу о теракте в «Крокусе»

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Мосгорсуд признал законным арест Диловара Исломова — одного из четырех фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда <…> без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — уточнили в судебной инстанции.

Заседание проходило в закрытом режиме. По данным пресс-службы Мосгорсуда, Исломов отказался принимать участие в рассмотрении жалобы, его интересы представлял адвокат.

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Всего по делу арестовали 11 фигурантов. Из них четверо подали апелляционные жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта.

До этого стало известно, что Диловар Исломов, уроженец Душанбе и гражданин России, был владельцем белого Renault Symbol, который использовали нападавшие на «Крокус». В феврале он продал машину, однако страховой полис ОСАГО, как утверждает следствие, не был переоформлен.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».

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