Крымчанина отправили в колонию за угрозу заживо сжечь мужчину с кепкой «Z»

Крымчанин отправится в колонию-поселение на полтора года за угрозы сотруднику заправки с кепкой, на которой изображена буква «Z». Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда Крыма.

«32-летний местный житель <...> находясь на территории автозаправочной станции, подошел к компании ранее ему незнакомых мужчин, среди которых был сотрудник АЗС, на голове которого был надет головной убор в виде камуфляжной кепки с нашивкой в виде изображения флага Российской Федерации с нанесенной на него латинской буквой «Z»», — сообщили в суде.

Подсудимый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, попытался сбить головной убор, а после этого пригрозил, что готов облить бензином и поджечь работника заправки за вознаграждение в 20 тыс. рублей.

До этого в Санкт-Петербурге доцента задержали за герб Украины.

Ранее крымчанина осудили за покупку взрывного устройства по заданию украинских спецслужб.