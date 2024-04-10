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В Петербурге семимесячная девочка обварилась кипятком и попала в реанимацию

В Петербурге семимесячная девочка попала в больницу с ожогами II-III степени

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Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

В Санкт-Петербурге семимесячная девочка попала в реанимацию, обварившись кипятком. Об этом сообщает «Мойка78».

Как стало известно изданию, 9 апреля ребенок случайно опрокинул на себя горячую жидкость. Что именно находилось в емкости не уточняется.

Врачи диагностировали у девочки ожоги 15% тела II-III степени. Повреждения обнаружены на животе, предплечье, а также на ногах. Ребенку оказывается помощь.

Выяснилось, что девочка проживает с отцом и матерью, которая находится в декрете.

До этого в Петербурге четвероклассница сбежала из дома через окно второго этажа и получила травмы.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», инцидент произошел на Трамвайном проспекте. Школьница решила покинуть жилище, выпрыгнув в окно, когда в гостях был знакомый ее матери, который присматривал за девочкой в отсутствии женщины.

После произошедшего ребенка доставили в детскую больницу. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом стопы и кататравму, которая стала следствием падения с высоты.

Ранее в Калининграде девочка обожгла годовалого ребенка, вылив 70% уксус в коляску.

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