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Смолянка лишилась квартиры и почти 3 млн рублей из-за мошенников

В Смоленске женщина лишилась квартиры и почти 3 млн рублей из-за мошенников

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Depositphotos

В Смоленске женщина лишилась 2,8 млн рублей и квартиры из-за мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, неизвестный связался с 78-летней россиянкой в январе и представился ей сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник предложил ей якобы обеспечить сохранность денег, переведя их на «безопасный счет». Аферист убедил пожилую женщину, что если она этого не сделает, то средства якобы похитят преступники.

Пенсионерка поверила мошеннику и отправила на «безопасные счета» свои сбережения. Затем она по инструкции афериста взяла кредиты и также отправила деньги злоумышленникам.

Однако на этом преступники не остановились — они убедили смолянку продать свою квартиру и также перевести часть вырученных денег на счета злоумышленников, и еще часть передать наличными через курьера.

Когда преступники перестали с ней контактировать женщина поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Уфе сиделка похитила 1,5 млн рублей у пенсионерки и переписала ее квартиру на своего сына.

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