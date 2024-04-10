Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Твери перекрыли канал нелегальной миграции

Пять жителей Твери, легализовавшие 50 мигрантов, получили условные сроки

close
100%
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Твери суд приговорил к условным срокам пятерых местных жителей, которые занимались незаконной деятельностью по легализации мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе УФСБ России по области.

Правоохранители пресекли криминальный бизнес по оформлению иностранных граждан. Следствие собрало доказательство оформления 50 иностранных нелегалов.

«Решением Центрального районного суда города Твери все участники противоправной деятельности признаны виновными с назначением наказания в виде лишения свободы условно сроком от полутора до трех с половиной лет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Аналогичное дело расследуют полицейские в Челябинской области: там по подозрению в незаконной легализации более 1 тысячи мигрантов задержаны 17 человек. Все они участвовали в фирме, занимающейся преступной деятельностью.

Ранее полиция выявила 200 миграционных нарушений во время рейдов в Орловской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами