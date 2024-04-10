В Твери перекрыли канал нелегальной миграции

В Твери суд приговорил к условным срокам пятерых местных жителей, которые занимались незаконной деятельностью по легализации мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе УФСБ России по области.

Правоохранители пресекли криминальный бизнес по оформлению иностранных граждан. Следствие собрало доказательство оформления 50 иностранных нелегалов.

«Решением Центрального районного суда города Твери все участники противоправной деятельности признаны виновными с назначением наказания в виде лишения свободы условно сроком от полутора до трех с половиной лет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Аналогичное дело расследуют полицейские в Челябинской области: там по подозрению в незаконной легализации более 1 тысячи мигрантов задержаны 17 человек. Все они участвовали в фирме, занимающейся преступной деятельностью.

Ранее полиция выявила 200 миграционных нарушений во время рейдов в Орловской области.