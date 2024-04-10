Поляк с помощью металлоискателя нашел 400-летние доспехи

В Польше мужчина с помощью металлоискателя обнаружил 400-летнее боевое снаряжение, пишет Fox News.

Как рассказал Патрик Хмелевский, с помощью металлоискателя он обследовал поле в Микуловице, когда его прибор начал пищать. Это означало, что в земле лежит какой-то железный предмет, поэтому поляк взял лопату и начал откапывать находку. Вскоре мужчина увидел куски металла, закопанные на глубине 60 см.

Оказалось, это были не просто обломки, а настоящая реликвия. Если быть точнее, Патрик нашел доспехи польских гусаров — кавалерийское подразделение Речи Посполитой с начала XVI по начало XVIII веков.

«По форме шлема мы, скорее всего, можем предположить, что доспехи датируются первой половиной 17 века», — рассказал археолог из университета Марии Кюри-Склодовской.

После завершения реставрационных работ доспехи отправятся в Сандомирский замок, который представляет собой средневековое сооружение и в настоящее время функционирует как музей.

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