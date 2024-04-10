В Волгоградской области ребенок наглотался бензина

В селе Михайловка Волгоградской области врачи спасли трехлетнего мальчика, который выпил бензин. Об этом сообщает портал «Новости Волгограда».

Инцидент произошел в селе Михайловка, родители трехлетнего мальчика оставили на столе бутылку из-под лимонада, в которую налили бензин. Ребенок остался без присмотра взрослых, взял бутылку и отпил из нее горючую жидкость, мальчик успел сделать глоток и выплюнул бензин.

Пострадавшего доставили в Михайловскую больницу с подозрением на токсическое отравление, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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