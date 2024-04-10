Власти региона опровергли информацию о прорыве дамбы в Кургане

Курганские власти опровергли информацию о прорыве дамбы у микрорайона Вороновка в районе СНТ «Мясокомбинат» в региональном центре. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Внимание, фейк! В чатах города Кургана распространяется недостоверная информация о том, что рядом с микрорайоном Вороновка в районе СНТ «Мясокомбинат» прорвало дамбу между Тоболом и старицей. Никакого прорыва дамбы на территории СНТ «Мясокомбинат-3» и СНТ «Коллективный сад «Мясокомбинат» нет», — сообщили в правительстве.

9 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что Курган начнет затапливать с 11 апреля из-за прихода большой воды. Глава региона сослался на данные Росгидромета.

Днем ранее региональные власти приняли решение ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения ситуации с паводком. По словам губернатора, прогноз по паводку ухудшается, а уровень воды в реке Тобол может превысить 11 метров.

10 апреля в Кургане зазвучала сирена, напоминая жителям о необходимости эвакуации из-за паводка.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что делать во время паводка или наводнения, в специальной памятке на случай ЧП.