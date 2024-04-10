Паводковые воды пришли в шесть населенных пунктов в Курганской области

Паводковые воды пришли в шесть населенных пунктов двух муниципальных округов Курганской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области Ольгу Сабуркину.

«Сейчас в зоне затопления находятся два муниципальных округа — это Цивильный и Звериноголовский, в зоне подтопления шесть населенных пунктов», — сказала она.

По ее словам, в эти населенные пункты уже пришла вода.

9 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что Курган начнет затапливать с 11 апреля из-за прихода большой воды. Он отмечал, что, по данным Росгидромета, приход большой воды в Курган прогнозируется службой в период с 11 по 14 апреля. По словам Шумкова, в текущей ситуации очень многое зависит от того, сколько еще будут идти сбросы воды с водохранилищ и будет ли этого достаточно для минимизации подтоплений.

10 апреля стало известно, что правительство Курганской области ввело с 11 по 15 апреля запрет на розничную продажу алкоголя на территории возможного подтопления в регионе.

Подробнее о том, как вести себя во время наводнения, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Курганской области разработали план на случай затопления больниц.