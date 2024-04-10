Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве мужчина растлил в сети восемь детей и отправился в колонию

В Москве за растление в сети восьми детей педофил получил 15,6 года колонии

close
100%
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Москве вынесли приговор в отношении 43-летнего мужчины, который совершил преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

Мужчину обвиняли по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера».

Следствие установило, что преступник, зарегистрировавшись в соцсети под псевдонимом, вступил в переписку с 13-летней девочкой. Он обсуждал с школьницей откровенные темы, а также предлагал ребенку «принять участие в сексуальных действиях» за вознаграждение. Аналогичное общение мужчина вел еще с семью несовершеннолетними.

Правоохранители провели психолого-психиатрические экспертизы обвиняемого и потерпевших, сделали восемь лингвистических экспертиз — собранные доказательства подтвердили вину злоумышленника.

«Приговором Басманного районного суда города Москвы мужчине назначено наказание в виде 15,6 лет лишения свободы в колонии особого режима и дополнительное наказание в виде запрета создавать аккаунты в социальных сетях сроком на 5 лет», — рассказали в пресс-службе СК.

Ранее в Тюменской области мужчина изнасиловал падчерицу в «воспитательных целях».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами