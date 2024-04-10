В Москве мужчина растлил в сети восемь детей и отправился в колонию

В Москве вынесли приговор в отношении 43-летнего мужчины, который совершил преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

Мужчину обвиняли по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера».

Следствие установило, что преступник, зарегистрировавшись в соцсети под псевдонимом, вступил в переписку с 13-летней девочкой. Он обсуждал с школьницей откровенные темы, а также предлагал ребенку «принять участие в сексуальных действиях» за вознаграждение. Аналогичное общение мужчина вел еще с семью несовершеннолетними.

Правоохранители провели психолого-психиатрические экспертизы обвиняемого и потерпевших, сделали восемь лингвистических экспертиз — собранные доказательства подтвердили вину злоумышленника.

«Приговором Басманного районного суда города Москвы мужчине назначено наказание в виде 15,6 лет лишения свободы в колонии особого режима и дополнительное наказание в виде запрета создавать аккаунты в социальных сетях сроком на 5 лет», — рассказали в пресс-службе СК.

Ранее в Тюменской области мужчина изнасиловал падчерицу в «воспитательных целях».