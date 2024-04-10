Глава Чехова подтвердил введение сигнала «Сирена»

Глава городского округа Чехова Московской области Михаил Собакин подтвердил, что введен план «Сирена» в связи с появлением информации о скрывающемся в округе пособнике террористов.

Об этом Собакин написал в своем Telegram-канале.

«Для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов введен сигнал «Сирена», — написал он.

Он отметил, что в Чехове работают органы министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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10 апреля в Telegram-канале Baza появились данные, что на территории городского округа Чехов введен сигнал «Сирена» из-за того, что в лесу скрывается подозреваемый в нападении на «Крокус».

Согласно данным Следственного комитета РФ, в настоящее время установлены одиннадцать лиц, причастных к совершению теракта в «Крокусе». Отмечается, что следователи получили важную информацию об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут служить доказательством об их связи со спецслужбами Украины.

Ранее стало известно число детей, осиротевших после теракта в «Крокусе».