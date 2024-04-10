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Украину и Афганистан назвали источниками угрозы терроризма для стран СНГ

АТЦ СНГ: террористическая угроза содружеству связана с Украиной и Афганистаном

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Ali Khara/Reuters

Угроза терроризма для стран — участников Содружества независимых государств (СНГ) проистекает от организаций, действующих на территории Афганистана, а также от ситуаций на Украине и Ближнем Востоке, решили начальники штабов национальных антитеррористических центров (АТЦ) СНГ во время совещания. Об этом пишет РИА Новости.

«Стороны отметили, что ключевыми факторами <...> являются высокая активность международных террористических организаций на территории Афганистана, в сирийско-иракской зоне, а также события на Украине и Ближнем Востоке», — рассказали в пресс-бюро АТЦ.

Отмечается также, что террористическая угроза растет из-за увеличения количества ввозимого на территорию СНГ нелегального оружия, использования новейших технологий для совершения преступлений по типу кибератак на критическую инфраструктуру, ТЭК, транспорт и так далее.

9 апреля Следственный комитет РФ заявил, что высшие должностные лица США и стран НАТО причастны к финансированию терроризма на территории России и за ее пределами, и возбудил в связи с этим уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали семью Байденов спонсором терактов в России.

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