Петербургская школьница сбежала из дома через окно и попала в больницу

В Петербурге четвероклассница сбежала из дома через окно второго этажа и получила травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Трамвайном проспекте. Школьница решила покинуть жилище, выпрыгнув в окно на втором этаже, когда в гостях был знакомый ее матери, который присматривал за девочкой в отсутствии женщины.

После произошедшего ребенка доставили в детскую больницу. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом стопы и кататравму, которая стала следствием падения с высоты.

Почему девочка решила покинуть квартиру таким способом на данный момент не уточняется. Отмечается, что мать одна воспитывает школьницу.

До этого в Екатеринбурге мужчина в тапках и пижаме сбежал из больничной палаты через окно. Его побег свидетели записали на камеру, однако пациента никто так и не остановил.

Ранее задержанный хулиган пытался сбежать из патрульной машины через окно и попал под суд.