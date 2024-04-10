Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербургская школьница сбежала из дома через окно и попала в больницу

Mash: в Петербурге школьница сбежала из дома через окно и попала в больницу

close
100%
Freepik.com

В Петербурге четвероклассница сбежала из дома через окно второго этажа и получила травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Трамвайном проспекте. Школьница решила покинуть жилище, выпрыгнув в окно на втором этаже, когда в гостях был знакомый ее матери, который присматривал за девочкой в отсутствии женщины.

После произошедшего ребенка доставили в детскую больницу. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом стопы и кататравму, которая стала следствием падения с высоты.

Почему девочка решила покинуть квартиру таким способом на данный момент не уточняется. Отмечается, что мать одна воспитывает школьницу.

До этого в Екатеринбурге мужчина в тапках и пижаме сбежал из больничной палаты через окно. Его побег свидетели записали на камеру, однако пациента никто так и не остановил.

Ранее задержанный хулиган пытался сбежать из патрульной машины через окно и попал под суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами