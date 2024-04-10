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Восьмилетний школьник восемь часов блуждал по лесу во Владимирской области

Во Владимирской области спасли школьника, восемь часов блуждавшего по лесу

Во Владимирской области полиция и волонтеры всю ночь искали заблудившегося в лесу ребенка. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в полицию обратились родители восьмилетнего мальчика из деревни Вашутино, отец рассказал, что сын вышел из дома никого не предупредив. Семья пыталась разыскать ребенка самостоятельно, когда поиски не увенчались успехом — обратились в правоохранительное органы.

«Мальчик был легко одет и средств связи у него с собой не было. Учитывая возраст ребенка и погодные условия, руководство подняло по тревоге личный состав отдела полиции. В местной школе был развернут штаб», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Около восьми часов потребовалось сотрудникам полиции, чтобы разыскать школьника. Мальчик всю ночь бродил по лесу, ребенок сильно замерз, его передали медикам.

Ранее в Сибири на лесной дороге нашли замерзшую четырехлетнюю девочку.

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