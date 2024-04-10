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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» отказался участвовать в обжаловании ареста

Пресс-служба Мосгорсуда: Диловар Исломов не будет обжаловать свой арест

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Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Диловар Исломов, обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», отказался участвовать в рассмотрении апелляционной жалобы на свой арест. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, где должна быть рассмотрена жалоба.

«Он отказался участвовать. Нам пояснили судьи. Процесс еще не начался, но он отказался», — сообщила пресс-секретарь.

В пресс-службе не смогли уточнить, почему Исломов принял такое решение: «Я не могу ответить на этот вопрос, у меня нет этой информации. Просто отказался», — отметили там.

Диловар Исломов, а также его брат Аминчон Исломов и отец Исроил Исломов являются обвиняемыми по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Диловар Исломов, уроженец Душанбе и гражданин России, был владельцем белого Renault Symbol, который использовали нападавшие на «Крокус». В феврале он продал машину, однако страховой полис ОСАГО, как утверждает следствие, не был переоформлен.

33-летний Аминчон, брат Диловара, также родившийся в Душанбе, работал водителем автобуса в Твери. Исроил Исломов, 62-летний житель Тверской области, является отцом пятерых детей. По версии следствия, в начале 2024 года отец привлек Диловара и Аминчона к «организованной группе», связанной с одним из исполнителей теракта, Шамсидином Фаридуни.

Все трое отрицают свою вину и обжаловали свой арест.

По делу о теракте также был арестован Алишер Касимов. По версии следствия, он сдал квартиру Шамсидину Фаридуни. На суде он пояснил, что не знаком с фигурантами дела, а просто сдал квартиру по объявлению на «Авито». По словам Касимова, он не знал о готовящемся преступлении.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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