Агроном объяснил, как правильно выбрать хорошую клубнику

При выборе клубники стоит отдавать предпочтение ягодам без вмятин и каких-либо пятен, рассказал «Москве 24» агроном Владимир Викулов.

По его словам, важно также оценить хвостик ягод.

«Если он свежий и зеленый, то понятно, что ягоды были сорваны не так давно. Если хвостик начал темнеть, высыхать, то значит, они хранились давно, пользы от них будет совсем немного. <...> Купленную клубнику достаточно промыть теплой водой. При желании в нее можно добавить соду – одну–две чайные ложки на литр. Далее клубнику следует снова промыть чистой водой», — отметил эксперт.

Агроном также посоветовал покупать клубнику только в проверенных и надежных местах, а не с рук. Во втором случае покупатель не может быть уверен в том, что продукция выращивалась и удобрялась надлежащим образом, заключил Викулов.

Исследователи из медицинского центра Университета Цинциннати до этого обнаружили, что ежедневное употребление клубники повышает когнитивные способности, снижая риск развития деменции. Исследователи отметили, что улучшение когнитивных способностей могло произойти из-за того, что клубника богата полифенолами. Это группа биоактивных соединений, которые являются природными антиоксидантами.

Ранее сообщалось, что пользователей соцсетей напугал вид клубники под микроскопом.