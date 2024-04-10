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В Польше вынесли приговор священнику, который организовал секс-оргию

В Польше священнику, участвовавшему в секс-оргии, дали 18 месяцев колонии

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Depositphotos

В Польше священнику, который участвовал в секс-оргии, вынесли приговор. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на польские СМИ.

По данным агентства, священник устроил в своем доме оргию в августе 2023 года. Одному из участников вечеринки, на которой употребляли наркотики, стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, но хозяин дома не впустил медиков, и пострадавшему оказали помощь только после приезда на место ЧП полицейских.

Служителя церкви приговорили к 18 годам колонии за сексуализированные преступления и преступления, связанные с распространением запрещенных веществ и неоказанием помощи. Также мужчину обязали выплатить потерпевшему 15 тыс. злотых (ок. 360 тыс. рублей) и несколько тысяч злотых в фонд, созданный для помощи жертвам преступлений.

Священника лишили сана после скандала и вскрывшихся подробностей вечеринки. По неподтвержденной информации, подсудимый не будет подавать апелляцию.

Ранее в Белгороде пропал католический священник из Польши, который 20 лет прожил в России.

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