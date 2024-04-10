МФЦ в Оренбурге будут работать без выходных

В связи с увеличившимся количеством обращений людей в многофункциональных центрах Орска и Оренбурга открыли дополнительные 15 окон для приема обращений граждан, рассказал вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов.

«Чтобы не было очередей и люди могли оперативно решить вопросы, мы приняли решение в Орске увеличить число окон с 15 до 30. В Оренбурге многофункциональные центры работают на этой неделе без выходных», — отметил Петухов.

По его словам, на данный момент подано 15 252 заявления на материальную помощь и финансовую помощь при утрате имущества.

Также Петухов рассказал, что работникам предприятий, которые оказались в зоне подтопления, сохранят заработные платы в полном объеме.

«Когда вода отступит, то мы должны быть в курсе, какая именно помощь им будет нужна, чтобы привести свои жилища в порядок», — отметил он.

По словам Петухова, предприятия также составят списки сотрудников и их родственников, чьи дома оказались в зоне подтопления.

Вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике добавил, что все работающие в регионе банки займутся вопросами о предоставлении кредитных каникул пострадавшим.

«Сбер уже ведет активную работу с людьми по предоставлению кредитных каникул. Руководство Альфа-банка приняло решение, что в тяжелых случаях они будут частично или полностью списывать задолженность», — сказал он.

Напомним, 5 апреля в Орске прорвало дамбу. По состоянию на 10 апреля в Оренбургской области подтоплено 12,8 тыс. домов.