Украинцы пытались продать за границу комплектующие к боевой авиации

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух граждан, которые пытались продать за границу комплектующие к боевой авиации, в частности, оборудование, входящее в прицельную систему истребителей. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

По данным спецслужбы, житель Кировоградской области пытался продать в одну из стран Европы комплектующие к оптико-электронной системе наведения истребителей МиГ-29. Правонарушитель был задержан, когда собирался отправить оборудование.

Второй инцидент произошел в Полтавской области, где местный житель хотел продать за границу комплектующие к ударным вертолетам Ми-24 и корабельным вертолетам Ка-27. Силовики нашли на международных торговых площадках соответствующие рекламные объявления, которые размещал подозреваемый. Он также был задержан.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье о «нарушении порядка международных передач товаров». Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

До этого на Украине разоблачили директора оборонного предприятия, который хотел похитить деньги, выделенные на закупку запчастей для истребителей Су-27.

Ранее сообщалось, что в даркнете появились супермаркеты оружия ВСУ.