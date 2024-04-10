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На Украине задержали экс-депутата при попытке выехать из страны

СБУ задержала экс-депутата непризывного возраста при попытке выехать с Украины

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РИА «Новости»

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что задержали 60-летнего бывшего депутата Верховной рады от запрещенной Партии регионов при попытке выехать из страны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Имя задержанного не называется.

В СБУ утверждают, что бывшего депутата задержали вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области, откуда он пытался выехать в соседнюю страну «как личность непризывного возраста». Отмечается, что в 2020 году задержанный был депутатом горсовета Артемовска.

Установлено, что задержанный имел собственную компанию интернет-провайдера, выплачивал налоги и сборы в бюджет России, «тем самым финансировал военно-промышленный комплекс России».

В СБУ отметили, что бывшему депутату предъявлено подозрение по статье оправдание российской СВО против Украины и прославление ее участников.

8 апреля Служба безопасности Украины заподозрила бывших сотрудников украинских проектных институтов в связях с Россией.

До этого главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о начале проверки после попытки вручения украинскому журналисту повестки.

Ранее в Запорожской области задержали агента СБУ.

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