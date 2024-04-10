Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таксист набросился на россиянина из-за хлопка дверью автомобиля

Во Владивостоке таксист набросился на пассажира из-за хлопка дверью

Во Владивостоке водитель такси набросился на пассажира из-за того, что тот хлопнул дверью. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе Вторая речка неподалеку от кольца Багратиона. Агрессивный таксист набросился на своего пассажира. Часть конфликта попала в объектив камеры очевидицы. На кадрах видно, как мужчины кричат друг на друга, и при этом один из них бросается на второго.

Сообщается, что причиной конфликта водителя и клиента стало то, что пассажир хлопнул дверью. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого в Челябинске мужчина напал на таксиста с пистолетом из-за спора во время поездки. 23-летний мужчина с травмой затылка обратился в больницу за медицинской помощью. Полицейские нашли подозреваемого в нападении и изъяли у него травматический пистолет.

Ранее в Тюмени пьяный пассажир в целях самообороны избил таксистку до потери сознания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами