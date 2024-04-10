Таксист набросился на россиянина из-за хлопка дверью автомобиля

Во Владивостоке водитель такси набросился на пассажира из-за того, что тот хлопнул дверью. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе Вторая речка неподалеку от кольца Багратиона. Агрессивный таксист набросился на своего пассажира. Часть конфликта попала в объектив камеры очевидицы. На кадрах видно, как мужчины кричат друг на друга, и при этом один из них бросается на второго.

Сообщается, что причиной конфликта водителя и клиента стало то, что пассажир хлопнул дверью. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого в Челябинске мужчина напал на таксиста с пистолетом из-за спора во время поездки. 23-летний мужчина с травмой затылка обратился в больницу за медицинской помощью. Полицейские нашли подозреваемого в нападении и изъяли у него травматический пистолет.

Ранее в Тюмени пьяный пассажир в целях самообороны избил таксистку до потери сознания.