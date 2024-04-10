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Стало известно, сколько человек эвакуируют при ухудшении ситуации в Курганской области

Губернатор Шумков: при ухудшении ситуации с паводком эвакуируют 280 тыс. человек

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МЧС РФ по Курганской области

В Курганской области при худшем развитии ситуации с паводком должны будут эвакуироваться 280 тысяч человек. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что есть несколько вариантов: уровень отметки [реки Тобол] 9 м, 11 м, 14 м. Соответственно количество эвакуированных при достижении 9 метров составит 17,8 тыс. человек, 11 метров — 28 тыс. человек, и 14 метров — 280 тыс. человек.

До этого Шумков назвал ситуацию с паводком в регионе «относительно стабильной». Губернатор отметил, что прибытие воды со стороны Казахстана идет по рекам Уй и Тобол.

10 апреля в Курганской области из-за паводка эвакуировали 1,6 тысячи человек, включая 280 детей. По последним данным, в пунктах временного размещения находятся 475 человек.

9 апреля Курганское областное музейное объединение (КОМО) сообщило об эвакуации ценностей.

Накануне глава Звериноголовского муниципального округа Курганской области Марина Панкратова сообщила о принудительной эвакуации в округе из-за угрозы затопления жилых домов.

Ранее в Башкирии начали взрывать лед на реках для борьбы с паводками.

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